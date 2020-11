Germán "Tripa" Tripel reveló la pregunta más difícil que le hicieron en su vida: "Fue cuando fui al programa de Mirtha"

El ex integrante de Mambrú, Germán Tripel o mayormente conocido por su apodo artístico Tripa, continúa con su carrera musical a 15 años de la ruptura de la banda.

Su pareja, Florencia Otero también es una excelente cantante, por lo que su pequeña hija Nina se cría en un hogar donde la música y el arte predominan por sobre todo.

Y en un live de Instagram en el que participaron juntos con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Tripa reveló cuál fue la pregunta más difícil que le hicieron en su vida.

"Fue en un programa, en la época de Mambrú allá por el 2003", comenzó diciendo. Y luego detalló: "Fue cuando fuimos con los chicos al programa de Mirtha Legrand".

"En un momento me mira y me dice: 'Y vos Tripa, te drogas?... Vamos a un corte y después contesta'", comentó. "No me lo olvido más, y yo le dije que no. Pero fue la pregunta más complicada, los chicos escupieron la comida", agregó Tripa sobre ese terrible momento al aire.

Por último, comentó: "No es una pregunta normal que se hacía en 2003. Hoy en día es más normal hablar de eso. Hasta el día de hoy Mirtha hace preguntas tremendas"

Germán Tripel y Flor Otero presentan “ADN: canciones que llevamos en la sangre”

Este 21 de Noviembre a las 22.30hs, en el predio La Rural, Teatro en Auto, Flowetrip de Germán Tripel y Flor Otero, presenta “ADN: canciones que llevamos en la sangre”.

Un show que, mediante la música, recorre fibras íntimas y pasa por momentos muy especiales. El dúo recorre canciones clásicas de otras décadas y algunas más actuales, en una presentación exclusiva para este nuevo formato de teatro en auto.

FlowerTrip es una banda de covers de rock/pop en inglés y castellano a cargo de los reconocidos artistas, Florencia Otero y Germán Tripel, acompañados de una banda de músicos excepcionales.

Entradas desde: $ 2000 por vehículo (hasta 4 ocupantes) - Las entradas se adquieren en www.laruralticket.com.ar

