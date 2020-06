Germán Paoloski sobre el reto de Alberto Fernández a Cristina Pérez: "No habla bien de él"

Germán Paoloski salió a defender a su compañera de Telefe, Cristina Pérez, quien la semana pasada vivió un momento incómodo durante una entrevista con Alberto Fernández.

Durante la entrevista que el mandatario mantuvo en "Telefe Noticias", la periodista planteó: “La polémica por la cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez en concurso y con expropiación, una palabra que erizó la piel a todo el sector empresario. ¿Hay una chance de no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?”.

El Presidente reaccionó de inmediato diciendo que “me encantaría que la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”. A lo que ella le retrucó “la periodista soy yo”.

De inmediato, Alberto Fernández protagonizó un tenso momento al decirle: “Usted dígalo como quiera, pero quiero marcarle a los oyentes que el sólo hecho de adjetivar como polémica cuestionable. Eso lo entiendo pero no es el común sino lo que usted cree”.

Este lunes en Radio Colonia, en el programa “Distancia Social” con Alejandro Cupito, Matías Alé y José Chatruc, producidos por Sun Productora entrevistaron a Germán Paoloski que dio interesantes declaraciones sobre lo que sucedió con el presidente Alberto Fernández y Cristina Pérez, su compañera en el noticiero de Telefe.

“Cristina pregunto con respeto. Me parece que ponerse mal y retar a una periodista, estando el presidente en un nivel y nosotros en uno más abajo, no habla bien de él. hay pequeños detalles que no lo dejan bien parados. Podía contestar lo que él quería con respeto. La pregunta de Cristina fue respetuosa”, dijo el conductor de "El noticiero de la gente".

Alejandro Cupito le pregunto si el también si haría esa pregunta sobre Vicentin que tanto molestó al Presidente: “Si, le preguntaría eso. No sé si de la misma manera pero es un tema que está en agenda. La reacción del presidente no fue acertada, podría haber contestado sin retar a Cristina como ha retado a otros periodistas: Jony Viale, Diego Leuco y una periodista de infobae", contestó Germán.

Muy seguro, Germán agregó: “El presidente debe demostrar altura, cuando se va del eje, ahí es cuando la gente mira de otra manera”.

“Se sintió humillada, yo la conozco y pensé que se la iba a seguir, en un momento lo dejó seguir la presidente. Cuando el presidente la manda a leer la Constitución, ahí se pone un poco agresivo. Cristina tenía argumentos para seguir discutiendo, El presidente le dijo que estaba equivocada y no está equivocada. Si vos hablás con los constitucionalista, les van a dar la razón a Cristina. El gobierno sobre el caso Vicentin no fue claro. Ahora él puede explicarlo si quiere, o no, pero no mandarla a leer como si fuera una estudiante de primer año cuando te hace una pregunta que no te gusta", finalizó.

