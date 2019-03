Germán Paoloski: "No vengo a reemplazar a Nico, él es una figura irremplazable"

Nicolás Repetto, "El Noticiero de la gente" estrena este lunes a Germán Paoloski como nuevo conductor, marcando su regreso a la pantalla de Telefe. Además, el informativo renovará a sus columnistas, incorporando a Jonatan Viale y Mauro Szeta. Tras la salida deestrena este lunes acomo nuevo conductor, marcando su regreso a la pantalla deAdemás, el informativo renovará a sus columnistas, incorporando a





"Estoy feliz de volver al canal, de volver al noticiero. Es un desafío distinto. Siempre aparece la comparación con Diario de Medianoche porque lo hice durante seis años, después me fui. Lo tomo como un desafío porque la idea es romper con la dupla hombre y mujer y armar un grupo, un equipo. La idea de esta nueva edición es integrar como un grupo homogéneo con todos los que estamos. Telefe es un canal que forma parte de mi vida y de mi crecimiento profesional, me pasaron cosas hermosas ahí", señaló Paoloski en diálogo con PrimiciasYa.com.





Sobre la competencia en ese horario, indicó: "La franja de las 13 es difícil porque vos estás acompañando, la gente por ahí no te está mirando. A esa hora están cocinando, almorzando o trabajando. Por eso es importante la parte gráfica del noticiero del mediodía, por ahí si lee algo que le interesa sube el volumen y se queda viendo".





Y luego destacó: "Es un horario competitivo pero ojalá podamos estar a la altura de la situación. Y no lo digo para atajarme, por ahí la gente te juzga el primer día porque hay mucha expectativa, pero esto es una construcción día a día. Por eso es importante armar un buen equipo".





Por último, al ser consultado sobre qué siente al ocupar el lugar que dejó Nico, aclaró: "Yo no siento que reemplazo a Nico, siento que son estilos diferentes. Nico es una figura que está a la altura de Tinelli, por eso era el noticiero de Nico. Acá es el noticiero de la gente con un equipo. Cuando a mi me llamaron dije 'yo no vengo a reemplazar a Repetto', él es irreemplazable, es una figura muy importante de nuestra televisión. Yo creo que apuntamos hacer algo diferente y en grupo, es un concepto de equipo".





¡Mirá la entrevista completa con Germán Paoloski!

Embed