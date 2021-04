Germán Martitegui recibió una crítica por el precio de sus platos y contestó sin filtro: "Andá..."

Germán Martitegui, quien se luce como jurado de "Masterchef Celebrity", Telefe, recibió una crítica por parte de un usuario de Twitter que se quejó del precio del plato en su restaurante.

Todo surgió cuando el chef le pidió a la gente que vaya a comer más temprano ante las medidas de restricción horaria por el avance de la segunda ola del coronavirus en el país.

“Salí a comer más temprano, 19:30, 20hs. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre. #gastronomiaenrojo”, escribió Germán hace unos días en la red social.

Entre los cientos de comentarios que recibió a favor y en contra, uno de sus seguidores le objetó el precio del menú que ofrece en su local gastronómico.

"Y... ¡pagar ocho lucas un plato tuyo no es sano!”, le contestó picante el seguidor.

Al advertir esto, el famoso cocinero no se achicó: “Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mí. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”.

