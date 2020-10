Germán Martitegui recibió el alta y ya está en su casa: "Agradecido hasta las lágrimas"

Germán Martitegui estuvo internado unos días tras anunciar que había dado positivo de coronavirus.

"Desperté con temperatura y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a @MasterchefAr y a Tegui", informó desde Twitter.

LEER MÁS: La emotiva imagen de sus hijos que compartió Germán Martitegui en medio del aislamiento por Covid-19

Lo cierto es que el miércoles el jurado de "Masterchef Celebrity", Telefe, recibió el alta médica y ya está en su casa, donde se reencontró con sus hijos.

El chef se mostró movilizado desde Instagram y agradeció el cariño recibido estos días y agradeció a todo el personal de salud de la clínica Trinidad de San Isidro por el trato recibido.

"Ya en casa. Agradecido hasta las lágrimas por el cariño y la preocupación de todos. El covid no es joda sigamos cuidándonos", indicó el cocinero en su posteo.

Y añadió: "Gracias clínica Trinidad San Isidro y todos sus increíbles médicos y enfermeras y gracias a todos los héroes de la salud de nuestro país. Los aplaudo de pie. Héroes".

LEER MÁS: Patricia Sosa dio su veredicto sobre Germán Martitegui en "Masterchef Celebrity": "Para mí es malo"