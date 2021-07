Germán Martitegui confirmó la fecha del regreso de MasterChef Celebrity en una entrevista radial. Casi sin quererlo, el jurado del exitoso reality de Telefe dio precisiones de la tercera temporada.

Fue en el marco de la charla que mantuvo con María O'Donnell, ex participante del certamen, en su programa 'De acá en más' en la FM Urbana Play.

Quedó demostrado el interés del público en el formato con celebridades de MasterChef, seguramente debido al efectivo trío del jurado integrado por el italiano Donato de Santis, el pastelero Damián Betular y el exigente Germán Martitegui; la carismática conducción de Santiago del Moro y el buen casting de participantes realizado por el equipo de producción.

Así las cosas, con la tercera temporada de MasterChef Celebrity confirmada hace tiempo, esta mañana Martitegui contó que dentro de este 2021 comienzan con las grabaciones de la temporada 3 del ciclo de cocina, pero que recién saldrá al aire en 2022. El motivo es que primero deberá salir al aire en la pantalla de Telefe el otro reality de cocina, Bake Off, que irá por su segunda temporada con la conducción de Paula Chaves.

Fue así que en medio de la entrevista, mientras le hicieron el entre al cocinero consultándole si María O'Donnell podría tener su propio restaurant si algún día decidiera dejar el periodismo, la conductora muy hábil y rápida le preguntó por la tercera edición. Martitegui no tuvo más remedio que responderle a su ex compañera. "Empezamos a grabar MasterChef 3 este año pero saldrá al aire el año que viene. Ahora tengo mi restaurant y otras cosas por abrir y siento que no estoy haciendo nada por la cantidad de horas que lleva MasterChef", dijo saber si estaba cometiendo una infidencia.