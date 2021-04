Gerardo Rozín grabó un video y aclaró cómo se encuentra de salud

Jésica Cirio sorprendió este domingo a los televidentes de "La Peña de Morfi" al informar que su compañero en la conducción, Gerardo Rozín, debió ausentarse del programa tras sufrir un problema de salud que le imposibilitó estar presente en el ciclo que se emite por Telefe.

“Les quiero contar que Gerardo tuvo una pequeña arritmia y no va a estar hoy en el programa. Está bien”, explicó Cirio. Por su parte, Eugenia Quibel, que es la locutora del programa y pareja de Rozín, aseguró que se encuentra “todo controlado”.

Luego, Jésica anunció a las dos figuras encargadas de reemplazar al periodista durante su ausencia en el programa: “Tenemos como conductores invitados a Paula Chaves y a Iván de Pineda”.

El lunes en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, Gerardo contó cómo sigue su estado de salud: “Estoy bien muchas gracias por la preocupación. Tuve una arritmia y es lo que se informó en el programa. No estoy en reposo y ahora voy hacerme estudios”, declaró el animador, llevando tranquilidad a su público y esperando volver el próximo domingo a su programa.

En este marco, ante algunas versiones que corrieron en las últimas horas sobre su salud, el conductor grabó un video en la tarde del jueves y aclaró qué le sucede.

"Salgo a contar que no hice el programa del domingo pasado por un problema de salud que estamos estudiando. No tengo nada de lo que acabo de leer pero me tengo que ocupar seriamente de ver qué es algunos síntomas que me aparecieron", indicó en Instagram.

Y agregó, pidiendo prudencia de lo que se informa por su familia: "Le voy a dedicar estos días a estudiar el asunto, ver qué tengo y a curarme rápido. Empiezo este camino del diagnóstico y estudiar un poco el asunto. Me siento querido, los quiero a todos".