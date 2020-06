Gerardo Rozín se emocionó con un mensaje de un niño para Jésica Cirio

No fueron días fáciles para el equipo de "La peña de Morfi", ciclo que conducen Gerardo Rozín y Jésica Cirio por la pantalla de Telefe.

El esposo de la conductora, Martín Insaurralde, dio positivo en coronavirus y debieron aplicar los protocolos para saber si hacían o no el programa.

Rozín contó el protocolo indica que si no la vieron 48 horas antes de saberse el resultado de su test no había riesgo de contagio. El último contacto que tuvieron con ella fue el domingo pasado. De todos modos, Gerardo dijo: "Si hubiera dado positivo no estaríamos acá".

Cabe destacar que Cirio dio negativo y que se encuentre en cuarentena para saber si en estos días se le despierta la enfermedad. Su esposo sigue internado en el Hospital Lavallol con los cuidados indicados para el caso.

En el inicio del ciclo, Gerardo no aguantó y se quebró cuando leyó en pantalla un mensaje que le dejaba un televidente llamado "Valen" a Cirio: "Todo va a estar bien".

"Estoy acá, a punto de preguntarle a un médico, leo la única línea que puedo con los lentes de lejos, todo va a estar bien, en medio de este quilombo en el que estamos viviendo, a mí me llaman todos los colegas, para los colegas es una noticia y para nosotros es nuestra salud, en ese clima que no vivimos nosotros solos, en la calle, en las redes, estoy paradito acá y veo alguien que ni sé quién es que pone ´todo va a estar bien´ y a mi me emociona, me emociona porque es la cosecha de lo que nosotros creemos que hacemos cuando venimos los domingos a regalar canciones", dijo Gerardo visiblemente emocionado.

Y agregó: "Los que vienen a comer siempre a este boliche saben que nosotros damos canciones, recetas, abrazos y explicación, vamos para ese lado, la pifiamos quinientas veces pero sabés las que entran también, sabés la gente que tiene un domingo complicado, con la tensión que se vive esto leer un todo va a estar bien estuvo lindo".

