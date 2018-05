Gerardo Romano se mostró "muy angustiado" por la actualidad del país

El siempre polémico y frontal actorpasó por " Intrusos " cony repasó todos los temas de actualidad.

Lo primero que le preguntó Rial fue cómo está viviendo el momento económico y social del país:

"Estoy angustiado por lo que está pasando. Descreo de las políticas que se están llevando a cabo. Viví la crisis del 2001 en Plaza de Mayo y no quisiera que volviéramos a ese momento", contestó el actor.

"Hay algo que dijo un funcionario oficialista que 'Macri no es De la Rúa', y yo coincido con eso, pero no se cómo terminará este combo económico. Lo raro es que no se haya previsto esto".

Para paliar la crisis social, Gerardo Romano recomendó el teatro: "El teatro es un momento de evasión, yo creo que el placer que uno siente cuando actua es que se ausenta de su propia ansiedad, se olvida por un ratito de todo".

Romano también habló del escándalo entre Esmeralda Mitre, la DAIA y Cohen Sabban: "En este caso el victimario se convierte en víctima. Es muy grave lo que hizo Ariel Cohen Sabban"

Mirá!

Embed