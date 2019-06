Gerardo Romano saltó de los Martín Fierro a Comodoro Py para apoyar a Cristina Kirchner

Gerardo Romano colgó el traje que se puso para la noche de gala del Hotel Hilton, en la entrega de los Martín Fierro a la que asistió como parte del elenco de "El marginal", para ir bien temprano esta mañana a los tribunales de Comodoro Py. El actor fue a acompañar a la ex presidente Cristina Kirchner en la lectura de la acusación en su contra en el juicio oral y público que analiza presuntas irregularidades en la concesión de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

La militancia, como suele suceder, se hizo presente en las puertas del tribunal de Retiro para apoyar a la ahora candidata a vicepresidenta, en la fórmula que encabeza Alberto Fernández. El actor Arturo Bonín también era uno de los presentes, entre las otras caras conocidas estaban los políticos Martín Sabbatella y Oscar Parrilli.

"No tengo una opinión de la acusación, no he venido a ninguna audiencia ni vi el expediente. Vine a apoyar a Cristina y porque quiero saber de qué se trata", firmó Romano que fue uno de los primeros en llegar al lugar. "Hasta que no haya una resolución judicial que tenga vigencia, no pienso en nada especial ni me guío por las cosas periodísticas que tienen relativa objetividad", sumó el actor.

El juicio contra Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz comenzó el 21 de mayo. Ya hubo tres audiencias, todas destinadas a la lectura de la acusación que hizo la Fiscalía. El dictamen tiene 584 páginas y hasta ahora se llevan leídas 384. Se calcula que necesitarán dos audiencias más para finalizar el documento. Se juzgan las irregularidades en la concesión de 52 obras públicas en la provincia de Santa Cruz que recibieron las empresas de Lázaro Baez..