Gerardo Romano, en modo piropeador, con Nicole Neumann

Tardes Nuestras que Nicole Neumann conduce por KZO y no logró evitar la fervorosa "admiración" que siente por la modelo. Gerardo Romano pasó como invitado por el programaqueconduce pory no logró evitar la fervorosa "admiración" que siente por la modelo.

Todo comenzó cuando la rubia le preguntó al actor, qué sueño le quedó por cumplir: "El sueño que me quedaba por cumplir se me está cumpliendo, que era conocerte, estar así con vos, mano a mano".

Luego, Romano la invitó al teatro a ver la obra que protagoniza "Un judío común y corriente" y ella aceptó. "Venite un día a ver la obra de teatro. Te va a hacer bien", le tiró él. "Este sábado quizá voy, porque estoy sin las niñas", retrucó ella.

"Vos decile a tu producción que me avise que vas. Este sábado voy a hacer una función buenísima, porque voy a pensar que vas a estar vos en la platea. No me plantes, que después te voy a buscar. Porque vos te vestís de blanco y sos rubia. Cuando fuiste a 'Podemos Hablar' estabas vestida de blanco. ¿Estoy demasiado pendiente de vos?", continuó Gerardo, como todo un ganador.

Pero luego de todo el galanteo, para finalizar, Romano se fue al pasto con un pedido hacia la blonda: "Mimalo un poco a Cubero", le dijo. Y la respuesta de Nicky fue obvia: "¿A Fabián mi ex? Por qué lo voy a tener que mimar yo, que lo mime su novia...".

