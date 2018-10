Gerardo Romano habló de su soltería: "Tengo cuatro o cinco mujeres que quiero mucho"

Gerardo Romano habló de su soltería y contó que disfruta a pleno de su etapa de soltero a los 72 años. habló de su soltería y contó que disfruta a pleno de su etapa de soltero a los 72 años.





"Estoy soltero, pero tengo relaciones con gente que me quiere y que quiero. Tengo cuatro o cinco mujeres que quiero mucho, con las cuales me hablo periódicamente y no tengo relaciones con todas", comentó el actor en una entrevista para una revista.

gerardo romano.jpg







Y agregó: "Soy una persona libre y si conozco a alguien, no le exijo nada que tenga que ver con lo represivo ni con la exclusividad".





"Estoy bien así y estoy estable. Estas relaciones de las que hablo son estables, aunque sean cuatro o cinco. No voy a desprenderme ni interrumpir una relación amorosa que tengo hace 40 años por alguien que conozco hace uno". Al final, Romano justificó la decisión de mantener estos vínculos paralelos:





"Si alguien nuevo me interesa para entablar como el que tengo hace 35 años, lo incorporo a mi vida. Si se opone con la que ya tengo, probablemente cese la nueva relación", finalizó.