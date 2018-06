Gerardo Romano, durísimo con Marcelo Tinelli: "Es un tipo que carece de ética"

Gerardo Romano dialogó con Fernando Prensa en su ciclo radial Falta de Respeto y en el marco del papelón que Néstor Penovi protagonizó en Rusia, cuando aprovechándose de la diferencias de idioma le hizo pronunciar a una menor de edad frases sexuales, aprovechó la volteada para destrozar a Marcelo Tinelli y al economista Javier Milei, dialogó conen su ciclo radialy en el marco del papelón queprotagonizó en, cuando aprovechándose de la diferencias de idioma le hizo pronunciar a una menor de edad frases sexuales, aprovechó la volteada para destrozar ay al economist

"Los argentinos siempre haciendo papelones en el mundo. Mandamos a un par de pelotudos a Rusia que les enseñan a las pibas que no conocen el idioma a enseñarles como se dice 'chupar p...'", explicó Romano.

Y continuó: "Bueno, hacemos papelones en el mundo y acá en el interior también. Mandamos al hijo de mil put... de Milei que insulta y maltrata a una mujer delante de todo un auditorio que ninguno reacciona ni dice nada. Bue, no lo mandamos nosotros, lo llevó el impresentable de Olmedo, ese de la campera amarilla".

En ese momento, relacionó el tema con el animador del Bailando y las bromas del viejo VideoMatch: "No me extraña que Tinelli se interese o quiera llevar a Milei a su programa. Tinelli es un tipo que carece de ética. Todos esos tipos como el que les enseñan a las chicas a decir puteadas en idiomas que no conocen, son producto de Tinelli y su humor de los 90, cuando el chiste era poner tipos desnudos delante de las mujeres y se burlaban y las cosificaban. Hay una generación Tinelli", concluyó al respecto. ¡Tremendo!