Gerardo Romano tras abandonar el programa de Pampita: "Me fui por precaución, me parecía riesgoso"

En la mañana del lunes, Gerardo Romano asistió como invitado a la grabación del programa de Pampita, que se emite por Net TV, pero se retiró enojado porque le pareció que había demasiada gente en el lugar.

La revista Paparazzi se encontraba en la puerta del canal y encontró al actor partiendo molesto en su bicicleta. Cuando se le consultó si estaba enojado, él contestó: “No, para nada”.

Pero luego, cuando se le preguntó sobre los motivos de su inesperada salida, arrojó indignado: “Me fui porque el estudio está lleno de gente y hay un virus que se llama coronavirus”.

Tras finalizar con la grabaciones de su ciclo, Pampita evitó la polémica y cuando el periodista le preguntó por los dichos de Romano, dijo de manera escueta: “No tengo nada que contestar, hablen con producción. No voy a entrar en polémica ni contestar a nadie”.

Cabe destacar que el programa "Pampita Online", que se emite a las 20hs, se graba en horas de la mañana en la productora Kuarzo, lugar donde se realizan varios ciclos para diferentes canales de aire como por ejemplo "Flor de equipo", "Nosotros a la mañana", "PH", "Bienvenidos a bordo", "Editando tele", entre otros.

PrimiciasYa.com se contactó con Gerardo Romano y agregó sobre lo sucedido en las grabaciones de ciclo de la modelo: "No me fui molesto, me fui por precaución. Había arreglado para que esté Pampita, dos cámaras y un asistente, pero había mucha más gente. Me pareció riesgoso y, aunque se fuera la gente del estudio, no hay ventanas ni ventilación...No sé si se respetan los protocolos, pero me parecía que había gente de más".

Sobre la animadora, destacó: "Pampita es un encanto y muy amable. Es muy amable y simpática a la hora de hacer la nota, volvería a ir si se respeta eso. Tengo muy buena onda con ella. Nadie tiene la culpa de nada, pero hay una pandemia y hay gente celosa de los protocolos".

