Georgina Barbarossa: "No volvería a participar en MasterChef Celebrity, es mucho estrés"

Georgina Barbarossa fue una de las grandes figuras de la segunda edición de MasterChef Celebrity, el exitoso ciclo que conduce Santiago del Moro por Telefe.

Aunque no se consagró como campeona del reality culinario, la actriz acompañó a Gastón Dalmau en la final y se convirtió en una de las participantes más queridas por el público y por sus propios compañeros.

Luego de meses de intensidad en las cocinas de Telefe, Georgina Barbarossa decidió irse por un tiempo a su casa de Villa Giardino, Córdoba, ya que su participación en MasterChef, le provocó mucho estrés.

En diálogo con PrimiciasYa.com, al ser consultada sobre si volvería a participar del reality, la conductor dijo de manera tajante: "No volvería a participar, yo los acompaño desde casa, pero es mucho estrés. Estuve a punto de ganar, pero es mucho estrés. Estuve dos meses en Córdoba una vez que terminó el programa. Me tuve que ir a descansar porque es un estrés impresionante".

Y luego añadió: "Nunca en la vida me imaginé que iba a llegar a la final, muy bien ganado por Gastoncito. Yo los prefiero acompañar desde casa o ir al estudio en una visita especial".

Sobre si mira la tercera edición, contó: "Cuando puedo veo MasterChef. Me da ternura por ejemplo el otro día Mery del Cerro que se puso a llorar... Es que es mucha exigencia y la gente no se imagina la presión que uno siente. Yo creo que hay que relajarse un poco, y eso que yo también he llorado. He llegado a mi casa y decía 'basta no voy más'. Pero hay grandes revelaciones como Tomás Fonzi un divino que se cocina todo. Pero los primeros programas es así hasta que te ubicas, si zafaste, con el tiempo te vas a acomodando".

Por otro lado, Georgina Barbarossa confirmó que tendrá un programa propio en las mañanas de Telefe en el 2022: "No puedo adelantar mucho. Puedo decir que es a la mañana, antes de Flor, es con cocina y será muy divertido. No sé la fecha de estreno todavía pero estoy muy contenta".

Cabe destacar también que Georgina será la gran figura femenina que acompañará a Pedro Alfonso en su regreso a Villa Carlos Paz.

La actriz y conductora debutará con un súper elenco el 25 de diciembre en el Teatro del Lago en una comedia que promete ser la mejor de la temporada: Una noche en el hotel.

El espectáculo fue pensado como cada año para toda la familia con dirección de Carlos Olivieri y las entradas estarán muy pronto a la venta.

“Tengo una alegría muy grande de hacer temporada en Carlos Paz porque Córdoba es mi hogar, mi casa. Mi felicidad es mayor porque voy a trabajar con Pedro y DABOPE, que siempre quisimos trabajar juntos y no se daba. El elenco es increíble, la vamos a pasar super bien y ya con ganas de encontrarnos con el publico y disfrutar juntos cada noche”, remarcó Barbarossa.