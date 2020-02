Georgina Barbarossa a Raúl Lavié: "Lo que dijo fue un comentario poco feliz"

"La jaula de las locas es una obra multipremiada en todo el mundo, pero en Villa Carlos Paz no la consideran y gana un espectáculo del emperador Flavio I. Lo digo porque se levantaba con un ímpetu que parecía un emperador", arrojó hace unos días Raúl Lavié contra Flavio Mendoza en una nota con "Intrusos".

El actor y cantante, que forma parte del elenco que presenta en el Teatro Candilejas de Carlos Paz "La jaula de las locas", mostró de esta manera su fastidio con los Premios Carlos, entregados en aquella ciudad cordobesa. La obra contaba con 13 nominaciones y se quedó apenas con tres, entre ellas a mejor cantante masculino: Lavié.

"No quiero meterme en líos, pero había un 'run run' que decía que hay cierta maquinación en los premios. Por ejemplo, alguien dice: 'Yo me bajo de todo si no gano' y llegan a cierto arreglo. Y hay premios compensatorios. Hay muchas cosas que hacen que no se tomen en serio los premios ni de Mar del Plata ni de Buenos Aires ni de Carlos Paz. Hay que mejorar eso, porque si no perdemos las ganas. Hay que respetar un poco más y tomar en serio las cosas. Basta de premios compensatorios. Flavio se cree el emperador de Carlos Paz. Es injusto que haya ganado todo. Pero también es un gran artista y no necesita pelearse con nadie", añadió Lavié poniendo en duda la transparencia de los Carlos.

LEER MÁS Fuerte cruce entre Raúl Lavié y Flavio Mendoza por los premios Carlos: Se tildaron de "mala onda"

Al ser consultada por el tema, Georgina Barbarossa, que trabaja con Mendoza en "Un estreno o un velorio",opinó sobre lo que dijo Lavié: "Creo que quiso hacer un chiste y lo que dijo formó parte de un comentario poco feliz. Quiso hacer un chiste y no sonó tan bien. Pero forma parte del folclore de todos los veranos. Raúl es un artista impresionante y con una gran trayectoria, desde que apreció siempre fue un número uno y sabe que los espectáculos que hace Flavio son únicos, no hay otro tipo de espectáculos así en Argentina".

Por otro lado, sobre cómo es trabajar con Flavio, dijo: "Estoy muy feliz disfrutando de la temporada. Yo soy fan de Flavio Mendoza y nunca me imaginé formar parte de un espectáculo de él. Cuando me llamó y encima me dice Carlos Paz, que fue la palabra mágica, cerraba todo. Para mí Córdoba es mi lugar en el mundo, tengo mi casa acá y siempre he veraneado en Córdoba. Más no se puede pedir"

Por último la actriz resaltó: "Flavio es tan divino que nadie quiere fallarle. Además es muy profesional y la calidad del espectáculo que ha montado es increible. Se ha gastado por ejemplo un millón y medio de pesos en plumas para un cuadro de tres minutos para un homenaje a la revista. Él está en todos los detalles, en todos, y por eso el éxito que tiene acá desde hace años. Además ganó 11 premios de las 13 nominaciones en los Carlos y debio haber ganado como revelación en el rubro actoral, se lo merecía porque está muy divertido en la obra".

¡Mirá la entrevista completa con Georgina Barbarossa!

LEER MÁS La prestigiosa actriz y conductora que fue convocada para el "Bailando 2020": "No sé si me voy animar"