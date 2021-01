Después de pedir licencia en la obra de Flavio Mendoza, Georgina Barbarossa será presentada en "Masterchef Celebrity"

Desde del equipo de prensa de Flavio Mendoza comunicaron ayer que la actriz Georgina Barbarossa pidió licencia por 30 días en principio de la obra "Un estreno o un velorio".

"Informamos que la actriz Georgina Barbarossa tomará un período de licencia (en principio de 30 días) en la obra Un Estreno o un Velorio", dice el comunicado de prensa.

Y agrega: "La decisión ha sido tomada de común acuerdo entre la representante de la actriz y el productor de espectáculos Alberto Raimundo quedando la relación entre la actriz y la producción en excelentes condiciones. Su lugar será reemplazado en el día de hoy por Sol Bardi".

Georgina es la única actriz que no contrajo COVID-19 siendo que Carmen Barbieri está en terapia intensiva y Flavio dio positivo anoche.

La actriz habló con el diario La Nación y reconoció: “Fue una decisión de común acuerdo con el productor. Me parece que está bueno que cortemos un poco, que paremos, y que cuando estemos todos bien volvamos a trabajar”.

Con respecto a las versiones que dicen que no volvería, Barbarossa no dejó dudas: “No hubo ni discusión ni pelea. No me bajé, me tomé un mes de licencia en un momento tan insólito del planeta. No hay nada extraño, es simplemente eso: me estoy cuidando”.

No obstante, este medio pudo confirmar que será presentada como participante número 16 de la nueva edición de "Mastechef Celebrity".

Hasta el momento están confirmados que va Carmen Barbieri, la conductora Flavia Palmiero, Juanse –líder de Los Ratones Paranoicos–, el actor Gastón Dalmau, la humorista Dani La Chepi, la actriz Andrea Rincón, el cantante Cae, la actriz Candela Vetrano, el periodista deportivo Fernando Carlos, el actor Daniel Aráoz, la periodista y escritora María O’Donnell, el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la conductora Sol Pérez, y recientemente anunciaron la incorporación del ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro y el mediático Alex Caniggia.