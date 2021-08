Georgina Barbarossa después de Mastercher Celebrity y radicada en Córdoba: "Nunca en mi vida...."

Georgina Barbarossa se consagró con su participación en la segunda de temporada de MasterChef Celebrity. La actriz se animó al certamen de gastronomía de mayor audiencia de la televisión argentina y, una vez más, logró conquistar a todos con su carisma. Después de su experiencia en el programa, "la tía" -como le decían sus compañeros- regresó a su casa en Villa Giardino, Córdoba, donde pasa gran parte del año.

"Acá tengo un jardín maravilloso, mi huerta y un sector para hacer compost, que me instalaron mis amigos de Mercado de la tierra, que son unos chicos divinos. Siempre me encantó el contacto con la naturaleza", comenta a PrimiciasYa desde las sierras cordobesas.

"Vinimos a Villa Giardino con El Vasco, mi marido, hace 25 años, compramos un terreno en una esquina y, al poco tiempo, decidimos comprar otros, porque queríamos tener privacidad. Después, todo el mundo se copó y empezaron a construir en toda la zona. Antes no había nada, ahora está todo hermoso, lleno de árboles. Plantamos álamos para cortar un poco el viento", detalla Barbarossa, que administra su propio complejo de cabañas en esa localidad.

Aunque nunca se detiene, la actriz disfruta de su estadía en Córdoba luego de meses de mucho esfuerzo. La experiencia de MasterChef Celebrity fue gratificante, pero también le implicó horas de preparación.

"Fue algo increíble, pero muy difícil. Nunca estudié tanto como para MasterChef Celebrity. Yo sabía cocinar, pero como cualquier mamá o ama de casa. Yo no tenía idea de los cortes de cebolla o las distintas mezclas. Además, había que cocinar sin saber lo que ibas a hacer. Era como ir a rendir un examen en blanco: ¿qué me van a tomar? ¿qué me van a preguntar? ¿qué voy a hacer?", recuerda.

Georgina reveló que, al igual que sus compañeros, antes de entrar al programa tomó clases para poder enfrentar los desafíos. "Desde que me enteré que iba a entrar a MasterChef, empecé a estudiar con el chef Rodrigo Toso, que fue cocinero mío en Movete, y con Rudolph Castro. Ellos fueron mis dos maestros. Los participantes recibimos cada uno cinco clases antes de ingresar al ciclo", menciona.

La actriz resalta que, más allá de la competencia, pudo disfrutar de la final. "Fue muy emotiva. Y la verdad es que no había competencia entre nosotros. Para mí, haber llegado hasta esa instancia, fue 'yo ya gané'. Lo adoro a Gastón Dalmau. A él y a todos los ex participantes. Se armó un grupo maravilloso. Hoy seguimos el vínculo por WhatsApp y nos hablamos, con La Chepi, con Andrea Rincón, con todos", destaca.

Sobre la relación con el jurado, Georgina cuenta que, aunque a la hora de evaluar eran súper estrictos, en los desafíos siempre estaban dispuestos ayudar. "Los tres (Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis) me parecen deliciosos. Los adoré. Las cosas que nos decían eran muy útiles. Tenían razón. Aprendí mucho gracias a ellos", sostiene.

Por último, respecto de los proyectos para el resto del año, la actriz indicó que seguirá con sus clases de actuación mientras analiza propuestas profesionales. "Estoy dando clases de actuación con Diego Rinaldi. Hay algunas propuestas para teatro y televisión, pero todavía estoy viendo cómo dividir mis tiempos", sentenció.