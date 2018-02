Georgina Barbarossa contó la emotiva historia de su perro López: "Me cambió la vida"

Georgina Barbarossa relató en una entrevista con PrimiciasYa la emotiva historia que la une con su perro llamado López debido a la obra infantil "Mi perro López", del dramaturgo Gastón Cerana, que Georgina fue a ver por haber sido compañera de Omar Calicchio, integrante del show. relató en una entrevista conla emotiva historia que la une con su perro llamadodebido a la obra infantil ", del dramaturgo, quefue a ver por haber sido compañera deintegrante del show.





"La obra 'Mi perro López' habla de los perros perdidos. Me fui conmovida y emocionada, toda la vida tuve perros de la calle. Nunca fueron perros finos". La actriz y conductora contó cómo fue la conexión con el animal que le cambió la vida:

Hace poco, Barbarossa se mostraba reticente a tener mascotas: "Dije que no querían que me traigan ni un mosquito a mis hijos... Y me dijeron que estaba re loca porque los llevo yo a casa, en estados calamitosos. En este caso, los chicos de la obra se la encuentran y lo llevaron a Pichichos al Rescate, que hacen una obra increíble".

Lo tuvieron en un hogar de tránsito y yo como grababa 'Golpe al corazón' no lo podía ir a ver. La internación de López fue tremenda... Tenía muchos virus, sarna, se moría. Dije que me hacía cargo igual pero había que ver si vivía. Hasta que lo fui a buscar y pasó a ser un integrante más de la familia. Dios le da perros a quien no tiene nietos. Quiero agradecer especialmente a mis veterinarios Eva y Hernán que me tienen una paciencia gigante", agregó. , agregó.

"Me fui tres días a Córdoba y no había jaulas del tamaño de López, pesa 16.500kg... Lo llevaba en una campera, después en un bolso pero después se hizo imposible trasladarlo.

"Por ahora tiene un paseador pero me parece que no va a ser actor en 'Golpe al corazón', se porta muy mal. El 9 de enero cumple seis meses. Le tendría que poner un adiestrador pero no lo voy a hacer. Se pelea con todos, se cree un Doberman. Adopten perros y gatos, hay muchos que necesitan ese amor. A mí me cambió la vida", cerró emocionada la conductora.