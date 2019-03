Gege Neumann defendió a Nicole: "Ese viaje lo viene planeando hace un montón"

Este martes, luego de las declaraciones de Fabián Cubero por el incumplimiento del régimen de visitas por parte de Nicole Neumann , Geraldine, su hermana, defendió a la ex del futbolista.

Todo comenzó cuando el futbolista de enteró que el viernes, Nicole había viajado a Salta con las nenas, las cuales se reincorporarían al colegio recién el jueves.

"A mí Nicole nunca me dijo que se iban a Salta, ni tampoco que las chicas no iban a estar conmigo el martes y miércoles que son los días que me corresponden. Todo esto saltó porque hablé por teléfono con una de ellas", le aseguró Cubero a su entorno más íntimo.

Así las cosas, durante la jornada de hoy, Gege, que forma parte de los integrantes de Pampita Online, fue consultada al respecto y, por supuesto, se puso del lado de Nicky.

"No sé cómo está la relación entre ellos, pero no creo que haya sido así porque tienen conversaciones fluidas", arrancó a decir.

"Las chicas hablan todo el tiempo con su papá y, de hecho, ella publica todo el tiempo que están allá. Seguramente sabía", dijo luego.

"Además, ese viaje lo viene planeando hace un montón, porque una de las mejores amigas de mi hermana es de Salta. Toda la familia sabía dónde iban. Y ellas estaban súper emocionadas de ir", concluyó Gege.

