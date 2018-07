Abel Albino sobre el uso del preservativo para evitar contagios de enfermedades sexuales. Gastón Trezeguet publicó un extenso texto en las redes sociales a raíz del discurso del médicosobre el uso del preservativo para evitar contagios de enfermedades sexuales.





"Cuando salen con declaraciones de este calibre es imposible que sea ajeno al tema, porque me toca, porque me afecta, porque lo que ustedes piensen y cómo ven a un enfermo es lo que más nos afecta", comentó el ex "Gran Hermano". comentó el ex





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Trezeguet quien amplió sobre estas polémicas declaraciones de Albino.





"Mi primera reacción fue miedo, miedo que no sentía desde hace muchos años, porque declaraciones como esas hacen dudar a la gente, que de a entender que el preservativo no sirve para protegerte de la transmisión del virus nos pone en un lugar donde nos tienen miedo de tocar", comenzó el productor televisivo.

"Es volver 30 años atrás en todo lo que se logró para que esta enfermedad no se estigmatice y para que no nos vean como peligrosos", añadió Gastón.





"Y no hay disculpas que valgan porque una persona académica y educada como lo es él, que diga semejante aberración no tiene perdón. Pero no mío, no tiene ni en perdón del Dios que él imagina", finalizó.