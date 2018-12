Gastón Soffritti habló de la denuncia de Fardin contra Darthés: "Estoy con el estómago revuelto"

Gastón Soffritti habló de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por un hecho de violación en 2009 en medio de una gira de "Patito Feo" por el exterior.





"En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló yo puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré que estaba rodeada de personas dispuestas a acompañarme y cuidarme", fue el crudo relato de la actriz difundido en un video.





''Estoy con el estómago revuelto hace varias horas. Esto se tiene que terminar, es una locura total'', comentó el actor, integrante de aquel elenco, en diálogo con Radio Mitre. comentó el actor, integrante de aquel elenco, en diálogo con Cristina Pérez por





"Simona", El Trece, se mostró sorprendido por esta denuncia: ''Era agradable, jugábamos al truco antes de la función, no se te podía cruzar algo así por la cabeza". Sobre su relación con Darthés , con quien volvió a trabajar este año en la novela, se mostró sorprendido por esta denuncia:





''Tengo tres hermanas mujeres más chicas y pienso que les puede pasar e iría a matar a esa persona'', analizó.





''Te pones en el lugar de cualquier mujer y te sale eso de adentro, es increíble, es raro lo que me pasa por la cabeza', finalizó el actor.