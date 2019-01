Gastón Soffritti, sobre Darthés y Fardin: "Sólo ellos saben qué pasó en ese cuarto"

El actor Gastón Soffritti, que debutó como conductor en el programa de entretenimientos "Pareja o despareja" y que en el pasado fue parte de "Patito feo" se refirió a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés y señaló que "es un tema muy delicado" en el que no puede determinar si lo que contó la actriz "pasó o no".

Salió a hablar ni bien se conoció el caso Fardin-Darthés, ya que trabajó con ambos en "Patito feo", estuvo en la gira con ellos y con él trabajó en la ficción "Simona", ¿hoy cuál es su mirada del tema.

"Es un tema muy delicado. Está bueno hacer hincapié en el paso del tiempo porque cuando pasa, los primeros dos o tres días hay mucha revolución, estás un poco limitado a pensar solo de una manera sobre lo que sucedió, y después cuando te corrés empezás a ver un montón de otras cosas", arrancó a decir, en diálogo con Télam.

"Estuve en esa gira pero yo no estuve en ese cuarto, partiendo de esa base no puedo determinar si eso pasó o no, puedo elegir creerle a alguien o no según el relato. Me parece que el error es limitarse a este caso, hay que hablar también de la cantidad de mujeres que matan a diario", continuó.

Y agregó: "En el caso particular de Juan y Thelma yo no sé lo que pasó y no sé si la justicia va a poder determinarlo tampoco. Puedo elegir creerle a Thelma por su relato, por cómo lo contó y porque la conozco hace un montón de tiempo. También puedo elegir creerle a Juan, que también lo conozco hace mucho. Si pasó algo dentro de ese cuarto, haya sido consentido o no, la versión que sea, si hay algo que está mal de parte de él es que era mayor y ella era una menor".

"Nosotros en ese momento estábamos en otra, éramos chicos, teníamos 16 años y para nosotros era todo "Disney", entonces cuando te llega esta noticia es impactante y te duele, pero lo que ocurrió solo lo saben ellos", dijo luego.

"¿Si aceptaría volver a trabajar con Darthés? No creo que exista esa posibilidad. Sería irreal pensar en volver a trabajar con él porque hoy en día está condenado socialmente y no tiene solo una denuncia. No creo que pueda volver a trabajar en este país ni en este medio, no sería cómodo para él, ni para mí, ni para ninguna mujer que estuviera en ese elenco", concluyó.