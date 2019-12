Gastón Soffritti confesó el calvario que sufrió durante sus días en “Patito feo”

“Patito feo” fue la serie infanto juvenil con la que Gastón Soffritti saltó a la fama, allá por 2007/2008. La tira se volvió un fenómeno en aquel entonces con shows en teatros y giras internacionales, como en Nicaragua lugar donde Thelma Fardin denunció que fue violada por Juan Darthés.

Sin embargo, aparte de Thelma, Gastón Soffritti también vivía en silencio un calvario por las noches debido a un traumático episodio.

El actor confesó, a la radio La Once Diez/Radio de la Ciudad, que un mal momento que lo marcó para siempre: "Estaba haciendo las grabaciones y por ese motivo me tuve que quedar a dormir solo en la casa de mis abuelos en Mar del Plata. Justo cuando estaba ahí, entraron cuatro tipos a robar mientras yo dormía. Después de eso me costaba mucho dormir solo porque tenía miedo de que me pasara devuelta".

Ante eso, el Soffritti contó: "Llenábamos estadios de 50 mil personas, pero de noche no podía dormir".

Gastón reveló que logró salir adelante gracias al apoyo de Santiago Talledo, otro de sus compañeros de elenco. "Sin darnos cuenta creo que los dos nos acercamos para contenernos. Yo viví muy de cerca lo que le pasaba a Santi en esa época. Él realmente lo pasó muy mal. Eso venía de antes y la ficción la potenció seguramente, porque cuando tenés esa edad hay muchas cosas que te sobrepasan, y más si están en el marco de una ficción que te genera exposición, que te exige giras, que te implica cosas”.

Talledo, hace pocos días, por medio de sus redes contó lo que padeció durante ese año. El actor afirmó que tuvo anorexia nerviosa, depresión y ataques de pánico durante los rodajes.

Sobre la situación de Thelma de aquel entonces, Sofrritti reflexionó: "Cuando salen casos como el de Thelma es chocante porque vos estabas ahí y no habías visto nada. Pero creo que era otra época, y ahora las redes, las formas cambiaron y probablemente hay muchos más medios para decir las cosas que pasan".