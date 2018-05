Gastón Recondo y Juan Minujín: encendido debate sobre la despenalización del aborto

Gastón Recondo y Juan Minujín en el programa "PH", Telefe, sobre el tema del momento: la despenalización del aborto. Se dio un fuerte debate entreen el programa, sobre el tema del momento: la despenalización del aborto.





El periodista deportivo fijó su postura a favor de la vida y mantuvo un fuerte cruce con el actor.





"Para mí hay vida desde la concepción, no sólo porque lo declara la Academia de Medicina y así lo dicen varios científicos. Facundo Manes, también invitado al programa, puede explayarse más sobre el tema", afirmó Recondo.





"La ley habla de muchas cosas, si en un examen prenatal te da un cromosoma demás ¿habilitaría la ley que la madre decida abortar? eso es la eugenesia. Conozco de la problemática y me sensibiliza mucho. Jamás voy a pensar que la muerte es solución para un problema, mucho menos social". Y agregó:





Por su parte, Juan Minujín sostuvo: "La discusión es 'aborto despenalizado o aborto clandestino'. El Estado no tiene porqué legislar sobre el cuerpo de la mujer, la mujer tiene que tener decisión sobre su cuerpo. Por qué se le tiene que prohibir a las mujeres si quieren interrumpir un embarazo".





Y Recondo expresó: "No es que se le quiere prohibir. No termina de quedar en claro qué implica hacer un aborto, porque, por ahí, un aborto exitoso significa que alguien deje de vivir y no precisamente la mujer que entra a la salita".





