Gastón Recondo tras su cuestionado tuit sobre el aborto: "Nunca falté el respeto a nadie ni mentí"

Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó con el periodista de TyC Sports, quien desde Rusia comentó sobre esta polémica que se generó.

"Nunca falté el respeto a nadie ni mentí. Entiendo, al igual que muchos argentinos, que hay espacio para que se preste a confusión lo del límite. Y lo dije con sensibilidad, citando un video que juntaba varias voces que lo explicaban mejor que en 280 caracteres", explicó Gastón.

Y añadió: "Más allá de eso, mi postura ante esta situación es que no debemos dejar a un costado el hecho de que la vida comienza en el momento de la Concepción. Ese artículo 3 del proyecto de Ley antes de ser parcialmente modificado, era un detalle minúsculo. Me da igual si es en la semana 12 ó 39, desde su Concepción ya ES".



"Siento que daríamos un mensaje equivocado a la sociedad al avalar que una vida merezca ser cuidada y protegida más que otra y me sensibiliza enormemente que sean los niños por nacer las victimas de este intento noble de pensar en las mujeres que viven momentos trágicos".





Y sobre los comentarios de otros famosos ante su mensaje en la red social, consideró: "De las reacciones de personas más o menos conocidas no quiero decir nada. No me conocen como yo no los conozco más allá de su tarea pública, y lo que ellos digan o afirmen de mí no me convierte en eso. Lo que tengo claro es que siempre hago el esfuerzo de no ofender a nadie. Y si alguna vez lo hice, pido disculpas por ello. Y lo del momento en el que empieza la vida fue el propio Dr. Facundo Manes quien lo reconoció cuando fui al programa Podemos Hablar".

