Gastón Recondo recordó a Jorge Guinzburg a 10 años de su muerte: "Está tan presente que no lo pude soltar"

Jorge Guinzburg fallecía a los 59 años causando conmoción en el ambiente del espectáculo. Un 12 de marzo del año 2008, fallecía a los 59 años causando conmoción en el ambiente del espectáculo.





Uno de sus compañeros en "Mañanas informales", su último programa del Trece, era Gastón Recondo, quien esta mañana fue al cementerio de La Tablada a visitar la tumba del conductor.

Recondo charló con PrimiciasYa al respecto y reveló: "Esta fecha es muy dolorosa, es acordarme desde que me levanto dónde estábamos cuando nos enteramos. Sonó el teléfono y nos dijeron que prendamos la tele, estaba la placa y es como si hubiera pasado esta mañana".

"Esta fecha es como si hubiera sido congelada en el tiempo y no hubieron pasado 10 años. Me trae dolor desde varios días antes. No puedo terminar de explicarlo".

"El recuerdo que tengo de Jorge es de un maestro, se ocupaba de enseñar desde la acción, desde sus hechos. Hizo mucha docencia y no solo conmigo. Las recuerdo al día de hoy, cosas que hizo con otras personas. Además, tengo charlas a solas con él que guardo para mí y que son tan vigentes... Hablar con él hace 12 años es como haber hablado esta mañana. Trasciende el tiempo y por eso es un maestro", manifestó el periodista.





"Es tanto lo que tiene para enseñar que no se encierra en una fecha determinada. Son diez años con un vacío imposible de llenar, tratamos de calmarlo hablándonos y estando en contacto con sus seres queridos. Hablo a menudo con Andrea y con sus hijos. Tengo el mismo afecto de siempre. De esa manera, lo tengo cerca. No sé si es lo ideal. Su recuerdo es tan presente que no lo pude soltar", subrayó.

Para cerrar la entrevista, el comunicador señaló: "Si miro para atrás, diez años parece un montón pero parece que lo último que hice con él fue anoche, como si no hubiera pasado el tiempo. Jorge trascendía el tiempo, no había calendario ni reloj".