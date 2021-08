Gastón Recondo tras su mensaje a Alberto Fernández: "Es lo que siento y no quise ofender a nadie"

Tras la viralización de la lista de personas que ingresaron a la quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado, Gastón Recondo le habló el martes al presidente Alberto Fernández en "Polémica en el bar", América, dejando en claro lo que sintió en carne propia con la pérdida de su padre, ocurrida en mayo de 2020 a los 74 años.

"En este programa se defendieron a los actores mucho más que en la Asociación Argentina de Actores. Listo. En los hechos. Con hechos, no con palabras. Ahora, a usted señor Presidente, que nos retaba y amenazaba para que no salgamos, mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, desde el 19 de marzo no lo vi nunca más, a 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17 de mayo, se me murió el 27, frío lo tuve que despedir, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta de Olivos, para que hiciera salto en rana, usted nos faltó el respeto", sostuvo el periodista deportivo.

Y agregó con dureza: "No sé quién entró ni para qué entró, pero no tenían por qué salir, y si salían salíamos todos, y había otras urgencias más importantes, abrazos que queríamos dar, que debíamos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida, mientras usted nos amenazaba en público, en la Quinta de Olivos se hacía lo que quería, eso tiene que replantearse, no lo que estamos diciendo o defendiendo hoy. Nosotros defendemos a Florencia Peña, se está distrayendo el foco, por qué a la Quinta de Olivos entraba cualquiera, y no me refiero a Florencia Peña, Carlos Rottemberg, Marcelo Tinelli, Adrián Suar o Luis Brandini, entraba cualquiera".

El encendido de Gastón se convirtió en tendencia en las redes sociales y generó mucho apoyo de la gente. En charla con PrimiciasYa.com, el periodista indicó cómo vivió el día después a su mensaje que se viralizó.

"La verdad que me di cuenta de la repercusión que hubo pero nadie del Gobierno me llamó ni espero que lo haga. No dije lo que dije esperando respuesta. Es lo que siento y no quise ofender a nadie", precisó Recondo.

Y agregó: "Ni idea si me felicitan o me insultan. Elegí no leer las redes sociales a partir de la viralización porque sí o sí va a venir contaminado de política, fanatismo y demás".

"Te repito, sé de muchas personas que pasaron por situaciones similares y deben haber sentido lo mismo", finalizó Gastón.