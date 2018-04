Gastón Recondo marchó en contra del aborto: "La muerte nunca es la solución de un problema"

El domingo por la tarde, 30 mil ciudadanos marcharon desde Plaza Italia a la Facultad de Derecho para manifestarse en contra del aborto legal.





Uno de los asistentes fue el periodista y conductor de TycSports Gastón Recondo, quien mantuvo una entrevista con este medio sobre el tema que se instaló en la opinión pública desde el año pasado.





¿Cómo viviste la marcha en contra del aborto?





¿Qué te pareció el bebé gigante que llevaron?

El bebé gigante a mí no me transmite lo que alguien quiso transmitir. No me parece bien o mal. El que lo pensó habrá pensado que era buena manera de comunicar, pero creo que hay formas mejores, que llegan mejor al mensaje que se quiere dar.

¿Qué significa ser 'pro-vida'? Teniendo en cuenta la gran cantidad de mujeres muertas por abortos clandestinos.

No digo que esté a favor o en contra de la vida alguien que se pronuncie a favor de la legalización. Digo que antes de ideologizarlo hay que hacer una pregunta que es '¿desde cuándo hay vida?' y eso no lo dice un filósofo, ni un teólogo, lo dice la ciencia. A partir de ahí, la siguiente discusión. Después veremos si la salud pública se resuelve legalizando o no. Yo creo que no, me resisto a creer que la muerte sea la solución de un problema: ni la pena de muerte para alguien que comete un delito ni un aborto con una mujer que esté sufriendo o no quiera seguir con el embarazo. Lo que hay adentro, es una persona que tiene los mismos derechos que vos o que yo. No creo que una vida valga más que la otra.





¿Por qué se marchó en Plaza Italia y no en Congreso o Plaza de Mayo?

Desconozco por qué se marchó ahí. Me enteré por redes sociales y asistí como ciudadano. No tengo idea quién la organizó y por qué eligieron ese lugar. Puedo deducir un montón de cosas, pero no me corresponde suponer, sino saber. No creo que sea representativo dónde. Hubo más de 200 ciudades en el país donde la gente salió a la calle sin difusión, solo por el boca a boca.

La viví con una emoción profunda, sobre todo de ver cómo fue tanta gente sin más anuncios que el boca a boca, sin medios, sin vía pública. Fuimos 30 mil personas que nos dirigimos desde Plaza Italia a la Facultad de Derecho. Hay otras ciudades donde también fue multitudinario. Lo único que entiendo es que se debata, se discuta y se analiza. Que no se saque con fritas como hacen tantas veces con las leyes y se debata responsablemente. Fui solo, mi mujer está en la semana 38 del embarazo. Noté que se subestimó la marcha, la Policía no cortaba el tránsito. La gente caminaba donde podía y no hubo un solo incidente. La Policía se dio cuenta tarde de lo que tenía que haber hecho antes. Hubo una subestimación previa de todos. Se nota la difusión que tuvo antes y la difusión del día después.