Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25







Embed 38/31 — Gastón Recondo (@recondogaston) 9 de agosto de 2018

"La jornada de ayer la viví de dos maneras: una de manera presencial en la plaza a la tarde y pude ver cara a cara a cada uno que con su pañuelo celeste se acercó al Congreso para manifestar su apoyo a los Senadores. Creo que era lógico que parte de los que decían estar en contra de este proyecto de ley debieran salir a la calle. Lo peor que tenemos los argentinos en nuestra pasividad. Nosotros nos manifestamos a través del Me gusta en Instagram o Twitter y así nos va. Y ayer mucha gente que estaba en contra del proyecto de ley decidió hacerse visible y en buena hora. Y después lo seguí por televisión por trabajo, que tuve un día largo", comentó el periodista. comentó el periodista.

Embed







"Seguí los discursos y le presté mucha atención a los últimos cinco de ellos. Y creo que entre lo que dijo Rodríguez Saa y Fiore, está exactamente la razón por la cual este proyecto de ley era un mamarracho. No se puede ni suponer y mucho menos afirmar, como hicieron tantos, que este proyecto sea aprobado cuando contradecía fuertemente a la Constitución Nacional, la madre de las leyes. Y ahí se afirma dos o tres cosas absolutamente opuestas a lo que proponía este proyecto de ley. Con lo cual lo que se presentó en Diputados y se aprobó y lo que votaron ayer 31 Senadores era un disparate", fundamentó.

Y enfatizó: "Se puede elaborar una ley que no ofenda la Constitución y que comprenda la demanda de quienes ayer se quedaron insatisfechos con lo ocurrido en el Congreso. Lo que no se puede jamás es pasar por encima la Constitución Nacional, porque ahí sí dejaríamos de ser un Estado de derecho".





"Hoy me siento más comprometido que ayer y que la gente que se opuso a esta ley debe acompañarlo con hechos y actos de manera física y no de manera virtual. Si conocemos un lugar clandestino hay que denunciarlo y no hay que dejar solas a ninguna de las mujeres que en situaciones de angustia sigan pensando que el aborto es el único camino de solución", cerró Recondo.













Embed #AmorDelPuro #Geronimo Una publicación compartida por Recondo Gaston (@gaston.recondo) el 3 de Ago de 2018 a las 12:01 PDT