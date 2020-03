Gastón Recondo enojado con Tinelli: “Mientras te tomas el fin de semana largo, mis hijos no pueden ver a su abuelo”

Gastón Recondo se enojó mucho con Marcelo Tinelli por su decisión de irse a pasar la cuarentena a Esquel junto a su familia. El periodista deportivo arremetió con todo contra el conductor y no puedo contener las lágrimas al decir que sus hijos no pueden ver a su abuelo por estar en grupo de riesgo de contagio del coronavirus.

"Los argentinos sabemos que lo que se viene no es bueno. Es una cagada, es muy difícil. Somos muchos los que estamos haciendo esto a conciencia, que tenemos seres queridos que la están pasando mal. Yo a mi papá no lo puedo ir a ver. Perdón, papi. Mi papá tiene 5 nietos que no lo pueden ir a ver y veo a estos hijos de puta que quieren ir a Pinamar a tomarse el fin de semana largo", explicó eufórico el periodista en “Polémica en el bar”, América .

"Y loco, no te podés es ir a Esquel! No te podés ir a Esquel! Vos sos una figura pública, y si te fuiste a Esquel, ahora quedate ahí en cuarentena. Ahí te banco yo. Pero si el martes volvés, no te banco. Si te tomaste el fin de semana largo y mis hijos no pueden ver a su abuelo", dijo mirando a la cámara en referencia a la cuarentena que anunció que haría Marcelo Tinelli, antes que la dictaminaran obligatoria.

"Nosotros somos responsables y conscientes. Es un momento de hacer un verdadero sacrificio. Tenemos que sacrificarnos todos por igual. Hay gente que no sabe cómo va a comer. Hay abuelos que están solos, que no pueden ver a sus hijos, ni a sus nietos, con más de 70 años, sabiendo que tienen una enfermedad que los aqueja, que avanza, no la podés frenar, y no podés recibir el abrazo de las personas que criaste. Podés pensar un poco en los demás. Si no pensás en los demás, nos cagás a todos", concluyó.

