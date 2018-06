Gastón, el ganador de "Bake Off": "El dinero lo voy a invertir en estudiar"

Gastón Salas, deslumbró al jurado con la preparación de su torta personal y resultó ganador de "Bake Off Argentina, El Gran Pastelero" consagrándose como el mejor pastelero amateur del país y haciéndose acreedor de un premio de $500.000. , deslumbró al jurado con la preparación de su torta personal y resultó ganador deconsagrándose como el mejor pastelero amateur del país y haciéndose acreedor de un premio de

"La verdad es muy loco lo que estoy viviendo y estoy feliz por compartir la final con Hernán", señaló el joven de 20 años en diálogo con PrimiciasYa.com.





Gastón, oriundo de Comodoro Rivadavia, comenzó con la repostería desde muy pequeño. Fue el más joven de la competencia pero, desde el comienzo, sorprendió con su creatividad y su esmero para superar los desafíos técnicos.

"Aún no tuve propuestas de trabajo, pero de seguro se nos van abrir puertas a los dos. Mientras tanto, el dinero lo voy a invertir en estudiar", contó.





"Me llevo muchas amistades, me hice de varios amigos en el programa. Eso es lo mejor que me dejó Bake Off. Mi familia está muy feliz, ellos me decían ya sos un ganador ganes o no", indicó Gastón.

