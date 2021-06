Gastón Dalmau habló de su pareja y de sus deseos de ser papá: "Mi amor está en..."

"Mi amor está lejos", reveló Gastón Dalmau al hablar de su vida sentimental. El actor se confesó en "Masterchef Celebrity 2" en la noche de este martes y sorprendió a todos los seguidores.

Todo se dio cuando Santiago del Moro, el conductor, le preguntó quién le iba a dar apoyo en la final del reality. "¿Quién va a venir a verte? ¿Viene tu familia?", le consultó.

Y Dalmau contó que su familia no podría asistir porque vive en Coronel Suárez (a 600 kilómetros de la Ciudad) y que su pareja está instalada en Los Ángeles.

"¿A quién extrañás más? ¿A tus hermanos, a tu mamá, a tu papá?", le repreguntó el conductor. "A todos. Eso de poder comer un asado en familia, los fines de semana. No, no es fácil", indicó el actor.

Luego Del Moro agregó: "¿Y quién te ayudó a llegar hasta acá?". "Familia, amigos, amores, gente que me quiere", respondió él sin hablar de su pareja.

"Igual, tus amores están lejos…", sumó el conductor. "Mi amor está lejos, y mi perro también. Tengo un perro en Los Ángeles, Roger. Te mando un beso", respondió Gastón.

Por último Santiago cerró con una comprometedora pregunta: "El día de mañana, ¿te gustaría ser papá, formar una familia? ¿Soñás con eso?". "No, no. Los perros me encantan. Tendría millones de perros. Yo soy muy de viajar, entonces, no podría", dijo el actor.

