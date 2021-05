Gastón Dalmau se ausentó por unos días de las grabaciones de "MasterChef Celebrity" por un problema de salud

Gastón Dalmau se ha convertido en uno de los participantes más queridos de la segunda edición de "MasterChef Celebrity", el exitoso ciclo que conduce Santiago del Moro en Telefe. Es más, muchos lo dan como posible ganador.

El modelo y actor, de 37 años, se hizo conocido a partir de formar parte del elenco de la tira “Casi ángeles” y su versión musical en vivo Teen Angels.

Con respecto a su costado culinario, es fanático de los realitys de cocina, estudioso y perfeccionista intenta deslumbrar al jurado con sus platos cada semana e incluso hasta hay veces que se enfrenta con todo ya que es muy competitivo.

"Me gusta la competencia, soy competitivo, me gusta la idea de poder aprender e incursionar en la cocina un poco más profundo, no me considero bueno en la parte de pastelería", expresaba el actor cuando ingresó a "MasterChef".

Y en las últimas horas, se supo que Gastón Dalmau sufrió un problema de salud y tuvo que ausentarse por unos días de las grabaciones del reality de Telefe.

Según pudo enterarse PrimiciasYa.com, el actor sufrió gastroenteritis aguda y la semana pasada no pudo ir para garbar el programa y recién, ya recuperado, se reincorporó este lunes.

