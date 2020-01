Gasalla suspendió las funciones de su obra: "Lo está por ver el médico y en 72 horas nos dirá cuándo volvería"

Antonio Gasalla no está pasando por un buen momento y en los últimos días se comenzó a decir que levantarían su espectáculo en Mar del Plata, por la poca cantidad de espectadores que lleva.

El domingo, Gasalla estuvo apunto de no hacer la función de anoche por su estado de ánimo. “No se sentía bien, pero se reunió con Guillermo Marín, su productor, y finalmente la hizo. Pero él ya no da más y no quiere seguir”, le contaron a este medio.

Y este martes, la cuenta de Twitter del Multitabaris/Multiteatro Comafki publicó un comunicado que anunciaba la suspensión de las funciones, motivo que hizo alimentar dichas versiones.

"Ahora. Guillermo Marín, productor del espectáculo de Antonio Gasalla, cuyas funciones se encuentran suspendidas, informa que las entradas adquiridas, una vez devueltas en el teatro Radio City, tendrán un trato preferencial con un 50% del valor para el espectáculo “20 Millones””, señalaba el tuit.

Lo cierto es que el productor del espectáculo, Guillermo Marín,habló sobre el tema y aclaró que la suspensión no es definitiva y que se debe a un problema de salud de Gasalla.

"Como todos saben, Antonio tiene una enfermedad de hace muchos años y tiene comprometida la rodilla, y se le dificultaba caminar. Lo verá el médico y en 72 horas nos dirá cuándo volvería. Hay que esperar", dijo el empresario.

De esta manera, habrá que esperar que sucederá esta semana y si hay alguna novedad sobre el tema.

Cabe recordar que AADET dio a conocer una nueva lista de las obras más convocantes en Mar del Plata la semana pasada y la del humorista no entró entre las primeras cinco.