Gasalla habló de su retiro y le apuntó a la prensa: "Son todos unos soretes"

La versión explotó ayer en todos lados y por un rato se dejó de hablar de la pandemia: Antonio Gasalla decidió retirarse.

Lo aseguró el experimentado periodista de Espectáculos Carlos Monti en el programa “Confrontados” de Canal 9, quien reveló que el abogado del actor, Miguel Angel Pierri, habría tenido una reunión en la que Gasalla le dijo que ponía punto final a su carrera.

La Capital dialogó ayer en exclusiva con Antonio Gasalla en una charla atípica, en la que el actor desmintió la noticia de “Confrontados”, dijo que no tiene “una decisión tomada” respecto de abandonar su carrera e insultó al periodismo en general en un diálogo que por momentos fue tenso y hasta tuvo pasajes de humor, casi como una puesta del genial comediante de “Esperando la carroza” y “Más respeto que soy tu madre”.

"No, mirá, no es una decisión tomada. Somos muchos en esta profesión que no tenemos trabajo, los teatros están todos cerrados, las películas que se filman en general son coproducciones con España, es decir que no es que una persona decida “voy a trabajar menos o no voy a trabajar”: no hay profesión que exista. Es decir, no sé si vos ves por televisión los noticieros donde se ve a la gente que sale a correr y tienen que correr de a uno y el otro se queda en la casa y qué se yo, es porque hay una gran enfermedad en el aire. Es decir, no es que los artistas estamos en pedo y ahora vamos a bailar desnudos por la calle, no, ¿entendés?", expresó en la nota.

Y agregó: "No, pero cuando hacen una nota así, enseguida “Gasalla quiere volver”, “Gasalla no quiere irse” o qué sé cuánto, pero yo no soy el único, somos un montón, si querés te hago una lista, no hay nadie trabajando".

Ya enojado por el llamado, Gasalla continuó: "No, pero vos me lo decís a mí, como si yo estoy decidiendo si voy a trabajar o no. ¿Adónde querés que vaya a trabajar? Los teatros están todos cerrados con llave, parece una heladera un teatro. Venite a la Capital y dale una miradita a la calle Corrientes. Además imaginate ir a las provincias, uno no sabe si la gente en las provincias está pasando exactamente lo mismo que en la Capital y si yo digo “mañana voy al teatro” ¿y van a ir al teatro?, yo qué sé".

También, el actor fue lapidario con los periodistas a quienes trató de "soretes".

"Porque quieren hablar de mí, vos sabés cómo es el periodismo, son todos unos soretes y como me vieron caminando por la calle Corrientes ayer y dijeron “seguro que quiere ir a un teatro”, ¿qué teatro? (risas)", enfatizó.

