Gabriela Trenchi: "Pensé en quitarme la vida, hay que lidiar con un dolor que no se te va a ir nunca más"

Gabriela Trenchi estuvo en "Pamela a la tarde", América, y contó los dolores que debe soportar hace años tras intervenirse con Aníbal Lotocki, con quien está en juicio. estuvo eny contó los dolores que debe soportar hace años tras intervenirse concon quien está en juicio.





"Hace dos semanas estuve mal y mi doctora me quería internar y yo no quise. Estaba con vómitos y descompensada. Me mandaron a hacer otra vez estudios. Es lidiar todos los días con los médicos y el dolor", indicó Trenchi.





"La Justicia acá es muy lenta, y decís: ¿Para qué quedé viva? Nos vimos cara a cara en la mediación (con Lotocki). Es un como un ente, nada", explicó.

Embed







"Yo tengo fe y creo en Dios. Es como que estás cansada. Hay que lidiar con un dolor que no se te va a ir nunca más", aseguró la rubia.





Y precisó conmovida: "Realmente hay que estar todos los días, es difícil contarlo. Hay que convivir 15 días conmigo para saber lo que es. Caí en depresiones y estuve por caer de vuelta".

"Tengo gente que me ayuda sino no podría seguir. Gasto diez mil pesos de remedios por mes", cerró Gabriela.