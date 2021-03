Gabriela Trenchi: "Tengo que usar pantalones flojos por los granulomas y los dolores"

Quien denunció a Aníbal Lotocki hace años en la Justicia charló con PrimiciasYa.com y contó que finalmente no comenzó el juicio el 17 de marzo. Impactante relato.

Gabriela Trenchi inició hace años una incansable lucha desde los medios y la Justicia luego de tener serios problemas físicos tras pasar por la clínica de Aníbal Lotocki.

La fecha de comienzo del juicio estipulada era el 17 de marzo pero la misma fue cancelada y se espera la definición de un nuevo día.

PrimiciasYa.com charló en exclusiva con Trenchi, quien además mostró las serias secuelas físicas que le quedaron: "Iba a ser el 17 de marzo pero mis abogados le enviaron una nota al juez para ver si podía hacerse con todas las denunciantes juntas ya que iban a declarar todos los médicos y los peritos. El juez y el fiscal, que escucharon los otros casos y coinciden con los daños que sufrí yo, mi abogado pidió que sea todo junto, el juez dijo que sí y ahora hay que esperar la nueva fecha", precisó.

Y añadió: "Si va a demorar mucho hubiese preferido que sea mi juicio primero pero mis abogados me aconsejan que sea así. Estoy esperando todos los días a ver cuándo dan la nueva fecha. Espero que sea juicio oral y público y todos juntos".

Y sobre su lucha diaria contra los dolores, precisó a corazón abierto: "Ya van a ser seis años en agosto, cada vez tengo más problemas en las piernas. Me estoy haciendo plasma para el dolor, quería ver si me podían sacar los granulomas pero me dijeron que es mucho riesgo por los temas de salud que tengo".

"No me aconsejan ni darme la vacuna del covid, menos abrirme y sacarme los granulomas. Voy a tener que vivir con eso y cada día tengo más, es increíble, parece que se mutan. La voy a seguir peleando y está demostrado que es un carnicero", agregó Gabriela.

Y cerró casi quebrada en llanto: "Tengo que usar pantalones flojos por los granulomas y los dolores, no puedo usar nada ajustado ni tacos de cómo tengo las piernas".

