Gabriela Trenchi: "El daÃ±o que me hizo y hace Lotocki lo tiene que pagar: Â¡Estoy peleando esto con uÃ±as y dientes!"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gabriela Trenchi dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras el descargo de Aníbal Lotocki mediante un video que subió a Youtube. dialogó en exclusiva contras el descargo demediante un video que subió a

"Lo que está haciendo es un manotazo de ahogado que está dando porque en la pericia se va a demostrar que el material que utilizó no está avalado por el ANMAT. Va a ir a juicio oral y tiene todas las de perder. Hay un montón de chicas que no son públicas que me escriben y me cuentan que fueron a su clínica hace nueve años y están teniendo los mismos problemas que nosotras. No es casualidad que todas a las que nos colocó esto hayamos tenido los mismos problemas. Tienen los mismos síntomas y ahora se van a animar a hacerle juicio", comentó Trenchi, quien en 2015 comenzó a denunciar las secuelas que tiene tras una intervención con el polémico cirujano.







"Yo estoy muy firme y muy segura que en el juicio no le va a bien. Estoy peleando con uñas y dientes esto, dejando la vida. El daño que me hizo y hace lo tiene que pagar".





"Estamos esperando que salga la pericia en estos días y ahí nos darán la fecha del juicio oral, que es lo que estoy esperando anciosamente. Él no va a ganar el juicio, voy a demostrar que me arruinó la vida por completo. Yo trato con muchos médicos, de distintas especialidades, y todos no entienden cómo éste médico sigue operando. La Justicia es así acá en Argentina, deberían inhabilitarlo", enfatizó. , enfatizó.

Embed







"La suerte se le está acabando, hay un montón de chicas que me escriben en priado y no se animan a dar la cara. Tengo un estrés psicológico y mental que no entiendo a veces cómo estoy de pie con todo esto, pero no voy a bajar los brazos. Estoy en la recta final y quiero que este tipo pague y deje de dañar vidas. Estamos hablando de vidas, te arruinan la vida y no sabés cuánto podes vivir", añadió Gabriela.







"Tengo cada vez más bultos en la pierna y no puedo dormir. No podes vivir a corticoides, a mí me agarró mucho después de la operación. Me dan por vena calcio una vez por año y no me lo pueden bajar, el material que tengo está rechazando eso en mi cuerpo, pero tampoco se puede sacar porque es muy peligroso".





"Es muy traumático lo que pasé y lo que viví. En el juicio oral no va a tener con qué defenderse. Estoy deseando llegar al juicio oral, no es lo mismo hablar en una cámara como hace. En mi caso lo imputaron al instante, tengo pruebas suficientes para que sea condenado. Tiene que dejar de dañar vidas, que se deje de joder. Hace realitys, es una joda, una cosa nunca vista", finalizó.