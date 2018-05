Gabriel Rolón contó detalles de cómo es Nicole Neumann como paciente

Gabriel Rolón analizó a Nicole Neumann cuando se encontraba en plena crisis matrimonial con Fabián "Poroto" Cubero. analizó acuando se encontraba en plena crisis matrimonial con





"Hice terapia toda mi vida, pero cuando empecé a gestar la decisión, leí el libro Encuentros: el lado B del amor, de Gabriel Rolón. Y enseguida dije: '¡Quiero hacer terapia con él!'. Necesitaba la mirada masculina sobre 'por qué esto' y 'por qué aquello'. Nos vimos durante un poco más de un año", relató la modelo en la revista Gente. relató la modelo en la





Al tanto de la declaración de Neumann, el famoso psicoanalista describió a la rubia como paciente en declaraciones a revista Pronto.

Embed Una publicación compartida por Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el May 11, 2018 at 4:27 PDT



"Nicole se atiende conmigo. Pero como le cambiaron el horario del programa, estamos tratando de congeniar para vernos. Es una chica que ha trabajado bien y mucho en terapia. Es una madre increíble, muy responsable de sus hijas y que labura mucho", comentó el también escritor.

gabriel rolon.jpg



Y sentenció: "Es una muy buena persona. Yo solo trabajo con buena gente y cuando un paciente no me gusta, le digo que el caso no es para mí. Me comprometo mucho con las sesiones y me gusta sentir que estoy ayudando a una buena persona".