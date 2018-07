Gabriel Lucero: "Sol Pérez me agarró con la guardia baja, era su terreno"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gabriel Lucero estuvo la semana pasada en el programa "Pampita Online", KZO, y aclaró unas diferencias con Sol Pérez, que se había enojado por un tuit de él bajo su personaje de Viviana Sarnosa. estuvo la semana pasada en el programa, y aclaró unas diferencias con, que se había enojado por un tuit de él bajo su personaje de





PrimiciasYa.com se contactó con Lucero quien explicó sobre el tema: "Ella (Sol Pérez) se enojó, supuestamente, porque para mí estaba medio armado, por unos tuits de un personaje que tengo que ya no uso que es Viviana Sarnosa, que critica mucho a la farándula, y se ofendió por eso, no por los audios de gente rota. Pero la entrevista fue amena y me tiraron flores pero hasta que llegó el momento de hablar de los tuits supuestamente ofensivos".

"Me agarró con la guardia baja, en la tele no tengo cancha, era su terreno y la conductora. Como nunca recuerdo bien qué es lo que escribí, no recordaba hasta qué punto había sido ofensivo. Llegué a mi casa, me fijé los tuits, y había uno sólo que sí, por el que le pedí perdón al aire, ese sí podía tomarse como ofensivo, después eran chistes que ella no se banca. Si te dicen del tema del bullyng y el feminismo te dejan medio desarmado y no tiene nada que ver con eso", añadió.

"Gente rota" en las "Me trajo mucho más trabajo en el tema animación que es lo que a mí me gusta hacer y me permitió desarrollar todo lo que quería hacer creativamente y abandonar un poco el costado de Viviana Sarnosa que hoy por hoy es un humor que no puede hacerse y no tiene la misma recepción que tenía antes. Entonces, este es un humor que la gente se refleja un poco más y no lastima a nadie. Si la persona no quiere que salga el audio, en ese caso, lo saco". Y sobre la repercusión deen las redes sociales , comentó:





"Me trajo buenas repercusiones Gente rota, lo único malo que me pasó fue esta entrevista con Sol Pérez. El otro día le comentaba a un amigo que me hicieron una nota de media hora para CNN Español y después le dije: pasé de CNN a que me bardeé Sol Pérez. Un mal movimiento en ajedrez, se podría decir. Pero también se aprende a no confiar tanto cuando un productor te invita buena onda para pasarla genial y después te tiran un balde de mier.. en la cabeza", cerró. cerró.