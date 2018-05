Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gabriel Levinas apuntó al accionar de los dirigentes de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) luego del escándalo que se generó por el caso Esmeralda Mitre - , ex titular de la entidad. apuntó al accionar de los dirigentes de laluego del escándalo que se generó por el caso Ariel Cohen Sabban , ex titular de la entidad.





Embed Toda la comunidad manifestó claramente que las autoridades de la DAIA deben renunciar a sus cargos tras el escándalo. A pesar de carecer ya de representatividad y legitimidad, siguen atornillados a sus sillas. Vergonzoso. — Gaby Levinas (@GabyLevinas) 14 de mayo de 2018 Embed



PrimiciasYa.com se contactó con el periodista quien amplió su postura sobre este tema: "La tradición bíblica judía indica que la obligación es perdonar. Esmeralda Mitre pidió disculpas por lo que dijo y en realidad no fue realmente grave su afirmación. Hay una especie de exageración en decir que fue antisemita lo que dijo. Sí se puede considerar que dijo una barbaridad pero antisemita no lo es".

ariel cohen sabban.jpg



"Cuando la llaman a que de explicaciones a la DAIA no solamente Cohen Sabban sino todas las autoridades tienen la obligación de perdonarla después de sus disculpas públicas. No sólo que no la perdonaron y fueron en contra del judaísmo en sí mismo. Es una enorme llamada de atención", añadió.







"Después Esmeralda denunció que fue abusada y en la DAIA tratan de taparlo y convencerlo al padre y el abogado de ella que no hablen. Eso ya directamente los convierte en cómplices de un delito, fuera de la lógica y moral".





"Todas las entidades del interior e internacionales, entidades deportivas, piden la renuncia de los directos de la DAIA, prácticamente estamos hablando de una enorme mayoría que pide esto. Para qué esta gente siguen siendo los directivos actuales, no sé si es porque son idiotas o tienen algo que esconder o no quieren que nadie entre ahí y revise las cuentas, no sé. No teniendo el apoyo de la comunidad quieren representar a la comunidad. No nos representan, hoy no representan a nadie", finalizó el periodista.