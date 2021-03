Gabriel Corrado: "De la terapia de pareja nosotros salimos amando"

Gabriel Corrado estuvo el martes como invitado a "Los Mammones", América, y contó algunas situaciones de cargadas que sufrió de chico por "ser lindo".

"No se si me han discriminado por ser lindo pero a veces de chico jodía eso. Yo de chico me peleaba mucho, defendía mucho a mi grupo de barrio", precisó el actor.

"Me he peleado mucho porque me comía algún gaste y yo defendía a chicos que también los gastaba. Fui muy héroe de defender", agregó.

"He tenido propuestas indecentes, de hombres y mujeres", destacó Corrado.

Y sobre su largo matrimonio con Constanza Feraud, precisó: "Sí pensamos con Constanza en algún momento separarnos cuando teníamos alguna discusión que pensamos que no tenía solución".

"Tuvimos muchas épocas como todos los matrimonios, nos ayudó mucho la terapia de pareja y los viajes. Nosotros salimos amando de la terapia de pareja", finalizó.

