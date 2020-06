Gabriel Buono, ex secretario de Maradona: "Diego siempre estuvo con gente que lo quería"

El hombre habló en el ciclo de América y recordó aquellos años al lado del ex futbolista. Video.

Gabriel Buono, ex secretario de Diego Maradona, habló en "Intrusos", América, sobre su tiempo en el entorno del ex futbolista.

Recordó además cuando el doctor Alfredo Cahe fue clave para salvarle la vida en aquel episodio de la quinta de General Rodríguez, en 2004.

LEER MÁS: El mensaje de corazón de Gianinna Maradona a Claudia y Diego: "Los amo, ayer hoy y siempre"

"Diego había llegado mal del estadio de Boca. Llegó Alfredo y me acuerdo algo terrible. El doctor me dijo: si lo compenso lo internamos", comentó.

Y remarcó: "Diego siempre estuvo con gente que lo conocía y lo quería y no había plata, no había un peso".

LEER MÁS: La confesión del Kun Agüero: no leyó un mensaje de su hijo porque era muy largo

"A Diego nunca se lo dejaba sólo, pero no por miedo, éramos los amigos de él", explicó Buono.

"La última vez que hablé con él le pedí que no cambie más el número.Su entorno nunca me dejó hablar con él. Su entorno nunca me dejó hablar con él", finalizó.

El video.