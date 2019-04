Gabriel Batistuta y su esposa Irina brillaron en la versión italiana del "Bailando"

Gabriel Batistuta e Irina Ferández desembarcaron en la televisión italiana y se sumaron a la versión local de "Bailando por un sueño". 30 años de pareja y 4 hijos.desembarcaron en la televisión italiana y se sumaron a la versión local de





El ciclo se llama "Bailando con le stelle" y se emite por la cadena RAI. Bati fue uno de los más destacados de la noche y tuvo una presentación especial.





Cabe destacar que Batistuta es muy reconocido en Italia por haber jugado en Fiorentina primero y en la Roma después.





"Ahora con el baile me llevo mal. Pero era un gran bailarín. No un grande, un buen bailarín. Pero después del fútbol, los pies no respondieron más. Sé cómo es mi cabeza, pero cuando la orden a los pies no llega...", confesó.





Reconquista fue invitado a quedarse a presenciar el certamen en el piso y pudo ver al otro argentino Daniel Osvaldo en acción. El Loco, acompañado por la bailarina sueca Veera Kinnunen, es una de las estrellas que compite en la edición de este año y no le va nada mal. Es así que después de desplegar su talento en la pista, el propio Bati se animó a interrumpir el programa para elogiarlo. "¿Mi voto? Un diez. Lo envidio. Yo, con un poco de entrenamiento, me puedo acercar", afirmó. El nacido enfue invitado a quedarse a presenciar el certamen en el piso y pudo ver al otro argentinoen acción., acompañado por la bailarina suecaes una de las estrellas que compite en la edición de este año y no le va nada mal. Es así que después de desplegar su talento en la pista, el propiose animó a interrumpir el programa para elogiarlo.afirmó.

Embed