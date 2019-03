El ex goleador de lacontó que prefiere que sus hijos se esfuercen para conseguir sus bienes y no regalárselos él. Y contó que su hijoestudia y trabaja en una fotocopiadora.

"Mi hijo Joaquín sigue trabajando en una fotocopiadora. Sí, es llamativo. La gente dice cosas que no saben y tienen fantasía con un nombre famoso y al no conocerlo tienden a juzgarlo. Estoy acostumbrado a que la gente diga un montón de cosas que no sabe pero no me molesta", comentó Bati.





"Para mí que mis hijos trabajen es regalarles dignidad sobre todo a ellos. Yo podría tranquilamente darle el auto pero no sé si se sentirían felices y cuánto duraría esa felicidad", fundamentó





"Ellos cuando pasean con el auto y la gente los mira, saben interiormente que el auto no es de ellos: 'Todo el mundo me mira pero el auto me lo regaló mi viejo'", explicó.





"Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo pero dice: 'éste me lo gané solo'. Está estudiando y trabaja", cerró el ex futbolista.