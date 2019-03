Gabriel Almirón recibió el alta médica tras la operación: "Por suerte ya estoy en casa recuperándome"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gabriel "Pacotillo" Almirón dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras ser operado de una peritonitis aguda y nos contó cómo vivió esos casi diez días internado. dialogó en exclusiva contras ser operado de una peritonitis aguda y nos contó cómo vivió esos casi diez días internado.





"La verdad no estaba preparado para una internación y mucho menos para una que ya lleva más de ocho días. Me sorprendió porque jamás tuve ninguna complicación con la salud y pensé que era casi un súperhéroe, pero lo cierto es que me acabo de dar cuenta que la enfermedad nos llega y muchas veces sin avisarnos, como esta urgencia que me tocó vivir", comentó en exclusiva "Pacotillo".

"Llegué la semana pasada con un dolor muy fuerte en el abdomen, quizás un poco más a lo acostumbrado que estaba a soportarlo, sobre todo cuando le das las palizas de temporada, mezclando chorizos con papas fritas con huevo y cheddar y cabritos y empanadas y todo ese material alimenticio exclusivo que no tenés tan a mano e inmediato estando en Buenos Aires", agregó sobre los motivos que derivaron en su hospitalización.





Y profundizó: "La cuestión es que llegué y lo que en un principio era apendicitis terminó siendo una peritonitis aguda. Menos mal que se me ocurrió hacerme ver porque me dejaron internado al toque. Me intervinieron el apéndice y se encontraron un desastre. Era de esperar, me lo merezco, no era un héroe de Marvel".

"Tengo cosas pendientes por hacer, entre ellas, la vuelta a Carlos Paz para semana santa con El Plan, la comedia que este año nos dio tantas satisfacciones y de la cual soy autor. Luego, la gira y la vuelta a la tevé en El Trece y obviamente seguir escribiendo porque estando acá internado no me dan ganas", comentó Almirón. comentó





Y cerró: "Prometo tratar con mucho más amor este cuerpito que sería quien me hospeda desde el día que nací y encima jamás me cobró un peso... He sido muy injusto con él".

Lo cierto es que el actor por suerte ya fue dado de alta en la noche del miércoles y se encuentra haciendo reposo en su domicilio particular: "Por suerte ya estoy en casa recuperándome, estoy bien", indicó Almirón en exclusiva.