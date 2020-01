Gabo Usandivaras a Walter Queijeiro por sus dichos contra Flor de la V: "Carece de sensibilidad y respeto"

Walter Quijeiro causó revuelo en las redes sociales luego de cuestionar la identidad de género de Florencia de la V, y mostrarse, nuevamente, en contra de la Educación Sexual Integral en los colegios.

En diálogo con el ciclo radial "El Show del Espectáculo", Queijeiro se manifestó en contra de la ESI en las escuelas y dijo: “La escuela pública tiene que tener otras prioridades. Me gustaría ver cuál es el contenido que le dan. Votaría que haya escuelas que den ESI y otras no para que los padres puedan optar. No me gusta que enseñen las diversas orientaciones sexuales en la primaria”, indicó.

Y agregó: "Antes estaban los gabinetes psicológicos: cuando había un problema la directora intervenía. Tiene que haber una reglamentación porque nadie sabe lo que estudian los chicos en las escuelas públicas".

Por otro lado, el periodista recordó una vieja pelea con Pablo Goycochea, el marido de Flor, por un comentario que hizo en 2012, en AM (Telefe) donde dijo que la conductora no era mujer: "Tuve un problema con el marido de Flor de la V, que me desafió a pelear".

A pesar del tiempo que ha pasado, Queijeiro sigue manteniendo su postura sobre la identidad de la actriz y bailarina: "Tiene documento y la ley la considera mujer pero biológicamente es un hombre. Si tiene una medicación, le van a tener que dar la medicación correspondiente a la de un hombre".

PrimiciasYa.com se contactó con Gabo Usandivaras, quien se encuentra trabajando con Flor en Mar del Plata en la obra "La fiesta inolvidable" y defendió a su compañera tras los duros comentarios del periodista. "Hay lugar para todos los pensamientos en el mundo. Por más que no se actualicen. Pero no podes vivir la vida en el presente pretendiendo pensar como en el pasado. Todo es una evolución. Pero la principal es la del respeto y el amor. Claramente carece de sensibilidad y respeto esta persona", comenzó diciendo.

Luego, remarcó: "Qué poco tacto de este hombre hablar así de una mujer, de una madre, de una persona. Yo también tuve pensamientos así. Pero me desconstruí. Se respeta a las personas por lo que eligen ser y punto. De lo contrario no estás respetando la libertad. Y uno nunca sabe cuán cerca de uno se manifiesta la diversidad. Y qué lastima ser familiar de un pensamiento así", cerró Gabo.