Gabo Usandivaras: "Le dije a Gladys que no traiga más al novio, no tiene nada que hacer"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gabo Usandivaras dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com luego de lo que se vio el lunes en el "Bailando" y el cruce con Gladys "La Bomba" Tucumana y su novio sobre la pista. dialogó en exclusiva conluego de lo que se vio el lunes en ely el cruce cony su novio sobre la pista.





"Más allá de que la gente puede verlo tenso y haber una pelea, yo me divierto y traté de que sea medio pícara la pelea con La Bomba porque no es que quiera la destrucción de ella en lo más mínimo. Venía siendo todo divertido, en tono simpático, y se fue todo el pasto cuando el novio de ella se puso tan agresivo con el equipo de La Previa del Show. Me pareció una tremenda falta de respeto y cortó toda la onda divertida", comentó Gabo.





Embed



"Se pudrió todo con el chico este. Cuando terminó el programa hablé con La Bomba y con Tyago. Me había corrido del lugar de participante y me puse en el lugar de hijo de ver la situación entre ellos dos que se había puesto tensa".





Y agregó sobre esa charla con Gladys y Tyago: "Les dije que el programa termina en diciembre, se acaba todo, pero la relación madre e hijo va a seguir por siempre y es un garrón que eso se rompa a causa de esto. Traté de que entraran en conciencia desde ese lugar y le dije a Gladys que no traiga más al novio de ella".

gabo usandivaras 4.jpg



"Ella (La Bomba) dentro de todo es divertida y hace un show que a Marcelo le divierte, pero el novio no sabe jugar a este juego y entra en un tono de agresividad que no está bueno vivir ni mostrar. Para mí ese hombre no tiene que venir más al programa, no tiene nada que hacer, que lo vea desde la casa", cerró el bailarín.