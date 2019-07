Gabo Usandivaras vivió un mal momento en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba. ¿Qué sucedió? El bailarín y compañero en el "Súper Bailando" de Florencia de la V tenía un frasco de mermelada con flores de marihuana y fue demorado. vivió un mal momento en el aeropuerto de la ciudad de. ¿Qué sucedió? El bailarín y compañero en eldetenía un frasco de mermelada con flores de marihuana y fue demorado.





"Trasladaba un frasco con flores personales y tengo una madre con un problema oncológico. Si esta despenalizado el consumo pero no el traslado. Les dije a la policía que bajen el drama. Yo los despache en el aeropuerto de Córdoba. Me había regalado una amiga y pensé que no lo iba a dejar. No me enrosco en el taboo en cuanto a la marihuana. Lo despaché y me piden que abra la valija. Me hicieron un acta porque rotulaban todo como narcotráfico y les aclare que era consumo personal por una madre con problemas oncológicos", indicó en una nota con "LAM" (El Trece). indicó en una nota con





Además, el bailarín contó que salió bien parado de esta situación y pudo explicar todo a los policías que lo detuvieron: "Safé por dos gramos para no tener una causa. Por consumo personal es 20 gramos y yo tenía 18 gramos. Estamos en el 2019 y me tengo que comer este bochorno. Tuve que pagar otro pasaje, una situación de tener que sacarme foto de frente y perfil. Me terminé fumando un pucho con los policías. Se quedaron con el frasco porque me explicaron que va a secuestro".





Marcelo Tinelli por El Trece. Recordemos que el próximo jueves, Gabo y Flor de la V bailarán cumbia en el certamen que conducepor El Trece.

